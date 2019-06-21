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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36064
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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§ Ваш земляк
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2037
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Переименовывали в основном устаревшие названия, сейчас приостановили, так и у вас переименовали-же города Ленинград. Куйбышев, Калинин, Свердловск, Горький и.т.д.

Просто вернули исторические названия. А в чём виноваты Тарановка, Затобольск и прочие посёлки?! И давайте называть вещи своими именами и прекратим эту словесную эквилибристику - почему казахи, переехавшие из ими же разрушенных далёких тургайских аулов в посёлки, основанные переселенцами или же первоцелинниками, решают переименовывать ти посёлки? Почему это дозволяется?Какое казахи имеют отношение к названию этого посёлка?! Ну кроме того, что он расположен на казахстанской земле! И не надо мне рассказывать, что русскоговорящих не коснётся смена алфавита! Документооборот на каком языке?!Лукавите, батенька...
И уезжать будут, пока всё это будет продолжаться. Племянники мои уехали из Кустаная в Питер, сёстры тоже задумываются переехать в Россию, потому что не видят будущего для своих детей в Казахстане.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Документооборот на каком языке?!Лукавите, батенька...


Зачем лукавить, миграционные процессы никто не остановит, по сведениям того-же Росстата число выбывающих из РФ в Казахстан тоже с каждым годом растёт (2016-32226. 2017-38944. 2018-45625). По переименованиям проживающие в тех или иных населённых пунктах граждане будут решать, документооборот на латинице и кириллице будет. Уже более 80% детей в школах обучается на государственном языке, поэтапно в перспективе по новым программам будут изучать три языка. Соответственно дети разговаривать минимум на 3 языках будут.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее отмечал, что лично для меня языковой проблемы не существует, владею как казахским, так и русским, на языке обращения отвечаю. Соответственно ребёнок тремя языками владеет, кроме казахского и русского ещё английским, недавно была в Финляндии, со сверстниками свободно общалась на английском языке.
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Агрументя бесполезны.
Старая песня.
Триязычный.интернат.дочь.
Физзарядка.
Реальное понимание реальности - ноль.
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2049
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Реальное понимание реальности - ноль.

Да все он понимает. Это все делается осознанно, целенаправленно и, как указывалось выше, поэтапно ;-)
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2049
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
недавно была в Финляндии

В гости ездила? Одна?
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§ Ваш земляк
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2037
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.06.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата: alex_60: Реальное понимание реальности - ноль. Да все он понимает.

В огороде бузина, а в Киева - дядька.Эх, найти бы эту кнопочку, которая режим якобы непонимания выключает...
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§ elektron
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3074
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
почему казахи, переехавшие из ими же разрушенных далёких тургайских аулов в посёлки, основанные переселенцами или же первоцелинниками, решают переименовывать

Это выше понимания, просто потамушта-потамушта,...
Ни мне, ни тебе, никому не понять...
Скоро как и в Туркменистане, просто или выезд прикроют, или останутся одни госслужащие с привлечением понятно кого, для работ. Вот выдержит ли финансовая система? Основанная на природных ресурсах.
А вести разумную политику по привлечению и переселению, видно не судьба!
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