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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что брусчатку всю - стёрли?...


похоже так.
в 12 ключи сдаеи и цюрук на хауз.
как японцы говорят.
восемь часов и дома.

Цитата:
drakon:
как ты за 1 сутки, успел везде - побывать.


та это же все рядом. за речкой Ишим . с другой стороны.
вон Токаев вроде на работу идет.
похож.
с балкона смотрю.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вон Токаев вроде на работу идет.

Алекс, а не этот,который на Велике - едет?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 12:58
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий удален модерато
фио в студию . модератора.
хотя и так знаю.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как и удаленный пост про 8000 уехавших.
мокрые трусы называется.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто - фото.

Красивое... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Красивое

Да стер мое, теперь у него все красивое.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В церковь иди теперь
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В церковь иди теперь

Я вот прошёлся с утра по деревне.

Барахолка, у нас - сегодня,культурная.
Картины всякие - продают,скульптуры.
Батыра ни одного - не видел. Купил бы...
:lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это за углом нашего дома,метров 50.

Видишь, картины - продают.Это не доходя
до Церкви метров тоже 50...
:lol: :oops:
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