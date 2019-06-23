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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Люди вышли на улицы из того, что обеднели", - прокомментировал президент РК митинги, прошедшие 9-го и 10 июня. Из этого я делаю вывод - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали?
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11633
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первое - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали? 

Никто никого не обманывал. Они и были организованы Аблязовым - на ютубе есть ролики с его призывами. И народ потому его послушал, что обеднел. Никаких противоречий.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они и были организованы Аблязовым - на ютубе есть ролики с его призывами.

Это ему (Аблязову) так кажется :lol:
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
на ютубе есть ролики с его призывами. И народ потому его послушал

На ютубе много чего есть. Это не есть организация. Вот когда приедут печенюшки, может пирожки с баурсаками для Казахстана специально раздавать, вот тогда можно и об организации говорить. А пока...
Цитата:
maxsaf:
Это ему (Аблязову) так кажется

;-)
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Люди вышли на улицы из того, что обеднели",

Цитата:

Чтобы обеспечить людей передовым образованием, доступной медициной, чистой водой, качественными дорогами, нужны новые решения".

Получается, что ЛН - 30 лет принимал
неправильные решения?... 8-)
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§ Ваш земляк
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2034
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Получается, что ЛН - 30 лет принимал неправильные решения?...

Внезапно...
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3098
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.06.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За тридцать лет ветер перемен дул только в одном направлении, а именно чтобы власть расжирнелось до невероятных размеров,растащить и развалить всё оставшееся после советской власти. Построили Астану чтобы культ личности пришел к своей завершающей кульминации при массовом обнищанием простых граждан. Просто стыдно и печально
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11633
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это не есть организация. Вот когда приедут печенюшки, может пирожки с баурсаками для Казахстана специально раздавать, вот тогда можно и об организации говорить. А

С печенюшками - это будет уже открыто и официально. Но пока официальные власти "партнёров" к этому не готовы. У Аблязова свои интересы - не зря он призывает к митингам именно в дни событий - на Наурыз, 1 и 9 мая, в день выборов. Следующий, наверняка, будет на 6 июля назначен. Это делается намеренно, в личных интересах. Было бы просто одно недовольство - выходили бы в обычные дни, но действующую власть дискредитировать можно только в праздники. Несколько каналов на Ютуб организованы и поддерживаются же кем-то. Про финансирование не могу сказать - есть оно или нет.
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§ yudjin
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5958
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Получается, что ЛН - 30 лет принимал неправильные решения?.

Три из них я вам легко назову:
1. Похеренное сельское хозяйство в виде полнейшего разграбления совхозов, деревень и аулов и ничегонеделанье в течение четверти века чтобы реально возродить агропромышленный комплекс, чтобы элементарно накормить жителей своей страны.
2. Грёб..ая приватизация, с остановкой, воровством и продажей большей части производств в стране... отсюда и повылазила ушлая "элита" , сколотившая состояния на народном советском добре.
3. Политика "и нашим, и вашим"... желание быть для всех якобы друзей хорошим союзником.

Цитата:
а почему мы создали культ первого президента?

Ну ответ же на поверхности... это же восточная менталитета такая...
поклонение, почитание, возвеличивание не смотря не на что.
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§ yudjin
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5958
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кстати, многие мои знакомые не проголосовали за Токаева только из-за его заявления о преемственности политики


И я за него не голосовал... чтобы при подсчете голосов и видя реальные результаты они видели и знали, что "не всё коту масленица", есть люди, которых не устраивает их преемственная политика, а значит не стоит расслабляться, а надо пахать... на благо народа ...как в конституции записано, на которую руку клали.

Цитата:
Ну а во внешней политике ему тем более не стоит оглядываться на Назарбаева. Он сам высококлассный дипломат.


Вот это особо и не радует.
Ведь если страной руководит колхозник в хорошем смысле этого слова, то страна будет производить, кормить себя и соседей по примеру Беларуси...но не особо дружить с той же Европой.
Если страной руководит клоун, то смеху хватит на весь мир.
Если страной руководит военный, то понятно, что дружить будет не со всеми, и периодически грозиться показывать "кузькину мать" недругам.
А если, как в нашем случае, у руля дипломат, то дружить будем со всеми, но народ будет прозябать с голой ж... и кормится тем, что к примеру батька произвёл.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6568
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.06.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. У Аблязова свои интересы - не зря он призывает к митингам именно в дни событий - на Наурыз, 1 и 9 мая, в день выб

Он открыто призывает к беспорядкам,разве это не должно пресекаться сточки зрения международного права?
Почему канал действует,или зарубежным товарищам это выгодно?
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3688
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо новых. Да аблязов. Вор. Не хуже но он лучше всяких этих.. Но те воры наверху это уже противно. Мафия называется. Мафия рулит.
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11633
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 а почему мы создали культ первого президента?

А почему в своё время создали культ Ленина? Лет через 20, если ничего не изменится в политике, у нас ещё местные Бонч-Бруевичи и Зои Воскресенские появятся.
Цитата:
Добринцофф:
разве это не должно пресекаться сточки зрения международного права?

Международного - вряд ли.
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