Цитата: Кстати, многие мои знакомые не проголосовали за Токаева только из-за его заявления о преемственности политики



И я за него не голосовал... чтобы при подсчете голосов и видя реальные результаты они видели и знали, что "не всё коту масленица", есть люди, которых не устраивает их преемственная политика, а значит не стоит расслабляться, а надо пахать... на благо народа ...как в конституции записано, на которую руку клали.



Цитата: Ну а во внешней политике ему тем более не стоит оглядываться на Назарбаева. Он сам высококлассный дипломат.



Вот это особо и не радует.

Ведь если страной руководит колхозник в хорошем смысле этого слова, то страна будет производить, кормить себя и соседей по примеру Беларуси...но не особо дружить с той же Европой.

Если страной руководит клоун, то смеху хватит на весь мир.

Если страной руководит военный, то понятно, что дружить будет не со всеми, и периодически грозиться показывать "кузькину мать" недругам.

А если, как в нашем случае, у руля дипломат, то дружить будем со всеми, но народ будет прозябать с голой ж... и кормится тем, что к примеру батька произвёл.