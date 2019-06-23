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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ elektron
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь у "НГ" есть свой внештатный или может штатный корреспондент в Нью-Йорке.
Удачи в начинаниях и успехов на новом месте! "Отпуск" пройдёт, наступят будни...
Может скоро узнаем чего нового из первых рук про социалку (если вообще есть), медицину (в части страхования и обслуживания). Да и чего ещё! 8-)
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* drakon
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16606
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да и чего ещё! 8-)

Про - работу... 8-)
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* Kairat stayer
Re: Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да из первых рук, Артёму удачи!

Почти год тому назад, тут диванные эксперты хаяли Америку, которая является на деле демократическим правовым светским государством, соединяющая народы со всех континентов, с разными возможностями, взглядами, традициями, верой и.т.д.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=11985
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Почти год тому назад, тут диванные эксперты хаяли Америку,

Не знаю, про кого это. Но от себя скажу, если я пишу США, Казахстан, Европа и тд. То подразумеваю политику этих стран.
Если хочу сказать о население, то тут сложнее. Все многонациональные. Так вот о внешней политике США, могу только негатив выплеснуть, столько войн, ни одна другая страна мира себе не позволяла. Где косвенно, где напрямую. Не буду про Вьетнам и далее около 50-ти, если более войн, в 20-ом веке. Взять последние, без одобрения ООН даже, Ирак, Сирия, Ливия (исключение, там вроде и ООН вмешалось). Спровоцировали волну беженцев в Европу. Да и вся политика США направлена на превосходство силы. Слова Трампа о том в помощь. Не знаю как с Ираном и во что выльется? :-x

А народ, что там, по опросам более 30-ти% даже и не знают, где тот Ирак!? Живёт своей жизнью...
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
которая является на деле демократическим правовым светским государством,

Вы это тоже из ссылки, взяли? Что тогда в вашем понимании демократия и свобода? Ознакомитесь с системой выборов, там не большинство общего населения страны, а количество бундесштатов, в которых большинство проголосовало, решает. Всего вроде 51, так вот в пример отсебятина (кстати как и с трампом получилось, и на чём Гор погорел), Проголосуют 26 штатов с населением 30% от общего, за кандидата. Автоматически, мнение 70%-ти процентов население в одном месте. Это демократия? А смертная казнь? Которую они практически требуют отменить во всём мире? А в США есть такая возможность, оставляют как право, в одном или двух штатах. Да всего не перечислить...
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