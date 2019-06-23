Цитата: Kairat stayer:

Почти год тому назад, тут диванные эксперты хаяли Америку,

Не знаю, про кого это. Но от себя скажу, если я пишу США, Казахстан, Европа и тд. То подразумеваю политику этих стран.

Если хочу сказать о население, то тут сложнее. Все многонациональные. Так вот о внешней политике США, могу только негатив выплеснуть, столько войн, ни одна другая страна мира себе не позволяла. Где косвенно, где напрямую. Не буду про Вьетнам и далее около 50-ти, если более войн, в 20-ом веке. Взять последние, без одобрения ООН даже, Ирак, Сирия, Ливия (исключение, там вроде и ООН вмешалось). Спровоцировали волну беженцев в Европу. Да и вся политика США направлена на превосходство силы. Слова Трампа о том в помощь. Не знаю как с Ираном и во что выльется?



А народ, что там, по опросам более 30-ти% даже и не знают, где тот Ирак!? Живёт своей жизнью...