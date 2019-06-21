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Ваш земляк:
Прекратите эксперименты с алфавитом, уймите ономастов, не переписывайте историю, создайте рабочие места, поднимите уровень жизни - и народ поедет в Казахстан! И я вернусь.
За латиницу глава МИД РФ С.В.Лавров сказал, что это внутреннее дело казахоговорящих и русскоговорящих не касается. Переименовывали в основном устаревшие названия, сейчас приостановили, так и у вас переименовали-же города Ленинград. Куйбышев, Калинин, Свердловск, Горький и.т.д. По рабочим места и поднятию уровня жизни, градус протестных настроений среди граждан поднимается, время всех расставит по местам. У РФ и Казахстана есть шансы стать развитыми странами, пока особо не обзавелись высокими технологиями. посмотрим.