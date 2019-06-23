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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Золотые слова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36062
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Люди вышли на улицы из того, что обеднели", - прокомментировал президент РК митинги, прошедшие 9-го и 10 июня. Из этого я делаю вывод - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали?
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11631
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первое - нас снова вводили в заблуждение, сообщая, что митинги были организованы из-за рубежа. Зачем обманывали? 

Никто никого не обманывал. Они и были организованы Аблязовым - на ютубе есть ролики с его призывами. И народ потому его послушал, что обеднел. Никаких противоречий.
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* maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Золотые слова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2047
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.06.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они и были организованы Аблязовым - на ютубе есть ролики с его призывами.

Это ему (Аблязову) так кажется :lol:
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