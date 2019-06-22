Добринцофф Re: Сахара в Заречном продолжается #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6567

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:03 Цитата: arman_kst:

Запасаться водой флягами. Бочка на тех.нужды.

Я на этот случай установил на крыше емкость пластиковую на 1000л,подключена она к домашней сети и если вдруг нет воды,открываешь краник и вода бежит так как будто она и не кончалась.Поначалу наливал её на всякий случай,но чё то пригодилась всего пару раз за 8 лет,сейчас и не наливаю уже.