Цитата: НОЧНОЙ ДОЗОР: Работы были выполнены на сумму 8,8 млн тенге - хочется спросить а где дорожка за 8,8 миллионов? Или вопрос читателя не прочитали? Ну я же писал уже, что человеческую речь эти функционеры в кладовке филармонии уже понимают только фрагментарно. Их ответ ярчайшее доказательство.

Но если очень поискать на снимке видны повалившиеся и устоявшие вкривь и вкось бордюрины! Четыре резинотехнических изделия иностранного производства черного цвета, вероятно это клумбы для украшения тротуара. Элементы дизайна под названием сухая ветка и красная ленточка.

Ну и наконец шикарный травяной газон тротуара, как на футбольном поле, они не виноваты, что жители его не поливали.

Да и вообще такие мелочи! Каких-то 8,8 лимона. На них даже квартиру не купить. Разве только в самых нищих регионах, где всё разворовано подчистую.