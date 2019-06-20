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§ NG.kz
Странности ремонта на Валиханова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 03:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет назад после жалоб жителей Костаная на дороге по улице Валиханова - в границах улиц Бородина и Баймагамбетова - положили асфальт. Без бордюра, без тротуаров. А в прошлом году внезапно решили уложить тротуары из брусчатки, но вели эти работы явно без проекта, абы как.
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§ Серый волк
Re: Странности ремонта на Валиханова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10235
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.06.19 - 03:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё больше кажется, что человеческую речь эти функционеры понимают уже только фрагментарно.

Вопросы вроде были о странном размещении бордюра, а ответ получился только о некачественном выполнении работ по асфальту в дали от этого бордюра.

Не знаю, поможет ли ямочный ремонт этим по бурьянным полям проложенным бордюринам.

Но могу точно засвидетельствовать. Ничего подобного больше нигде не видел.

Способ укладки бордюрин нуно обязательно запатентовать! Придумать ёмкое брэндовое имя!
И как законным правообдадателям брать золотыми слитками за использование патентованной технологии! :lol:
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§ olegggon
Re: Странности ремонта на Валиханова
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 988
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 20.06.19 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько лежачих полицейских на этой улице могли установить либо полные идиоты, либо конченые кретины. Значит Арвис постарался. Куда смотрят полицейские, почему граждане сами должны отстаивать качество ремонтов?
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§ НОЧНОЙ ДОЗОР
Re: Странности ремонта на Валиханова
НОЧНОЙ ДОЗОР


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работы по устройству тротуарной дорожки. Работы были выполнены на сумму 8,8 млн тенге - хочется спросить а где дорожка за 8,8 миллионов? Или вопрос читателя не прочитали?
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§ Серый волк
Re: Странности ремонта на Валиханова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10235
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.06.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НОЧНОЙ ДОЗОР: Работы были выполнены на сумму 8,8 млн тенге - хочется спросить а где дорожка за 8,8 миллионов? Или вопрос читателя не прочитали?
Ну я же писал уже, что человеческую речь эти функционеры в кладовке филармонии уже понимают только фрагментарно. Их ответ ярчайшее доказательство.
Но если очень поискать на снимке видны повалившиеся и устоявшие вкривь и вкось бордюрины! Четыре резинотехнических изделия иностранного производства черного цвета, вероятно это клумбы для украшения тротуара. Элементы дизайна под названием сухая ветка и красная ленточка.
Ну и наконец шикарный травяной газон тротуара, как на футбольном поле, они не виноваты, что жители его не поливали. :-)
Да и вообще такие мелочи! Каких-то 8,8 лимона. На них даже квартиру не купить. Разве только в самых нищих регионах, где всё разворовано подчистую. :lol:
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