Ваш земляк: Что ж такое?! Почему всё больше народу бежит из процветающего Казахстане?! Неужели последствия Тауэльсыздыка?!И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в чём вопрос...
Александр тема актуальна, но никакого ажиотажа на мой взгляд не наблюдается. В первом квартале текущего года обсуждали, у вас есть-же программа по переселению русскоговорящих, тогда вы поместили заметку из коммерсанта и указали, что все ломанутся (выделение 3,5 триллиона рублей, переселение от 5-10 миллионов граждан в течение 6 лет до 2024 года). Тогда лично у меня были сомнения, в части касающейся исполнения задуманного, цитирую:
Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.
Коммерсант: Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники “Ъ” говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5–10 млн человек.Указывают, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тысяч, чтобы прибыло.
Смотрим данные Росстата там-же, хотя-бы за 2016 и 2017 годы. Так в 2016 году прибыло всего в РФ 575 158 человек, убыло 313 210, прирост составлял 261 948 человек. В 2017 году прибыло всего 589 033, убыло 377 155, миграционный прирост 211 878.
Ну и появились данные за 2018 год, прибыло всего 565 685, убыло 440831, миграционный прирост 124 854.
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