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§ NG.kz
Мужчина рассказал сон о гибели Казахстана и стал фигурантом уголовного дела
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Байконыра распространил в сети видеообращение, в котором он пророчит гибель казахстанцам из-за соли, добываемой в Приаралье компанией АО "Аралтуз".
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§ maxsaf
Re: Мужчина рассказал сон о гибели Казахстана и стал фигурантом...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить соцсети. И спать тоже запретить. :lol:
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* drakon
Re: Мужчина рассказал сон о гибели Казахстана и стал фигурантом...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16602
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.06.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И спать тоже запретить. :lol:

Мне сегодня снился сон, что я работаю
Директором Урицкого Сельхозтехникума.
И принимал в основном - девушек,
на учёбу, на Юридическое отделение... :lol: :lol:
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