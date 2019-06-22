alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1141





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3681

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:38 Цитата: drakon:

что брусчатку всю - стёрли?...



похоже так.

в 12 ключи сдаеи и цюрук на хауз.

как японцы говорят.

восемь часов и дома.



Цитата: drakon:

как ты за 1 сутки, успел везде - побывать.



та это же все рядом. за речкой Ишим . с другой стороны.

вон Токаев вроде на работу идет.

похож.

с балкона смотрю.