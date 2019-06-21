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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36058
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Ваш земляк: И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в чём вопрос.. Конечно же нет, при чём здесь все эти факторы? Люди просто уезжают.


конечно ЖЕ ДА,
люди просто уезжают- капец, .
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
подтолкнуть пенсионеров к рождаемости

Всем способным рожать - пенсию независимо от возраста :lol:
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
и те через 15-ть лет попадут в эту статистику
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§ Dron
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 22.06.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс. С моей стороны это был конечно же сарказм ;-)
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Алекс. С моей стороны это был конечно

Понял сразу.
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут у каждого по разному.
Конечно.
Возраст,дети,работа.
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3681
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 11:35
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


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Сообщений: 931
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.06.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что ж такое?! Почему всё больше народу бежит из процветающего Казахстане?! Неужели последствия Тауэльсыздыка?!И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в чём вопрос...


Александр тема актуальна, но никакого ажиотажа на мой взгляд не наблюдается. В первом квартале текущего года обсуждали, у вас есть-же программа по переселению русскоговорящих, тогда вы поместили заметку из коммерсанта и указали, что все ломанутся (выделение 3,5 триллиона рублей, переселение от 5-10 миллионов граждан в течение 6 лет до 2024 года). Тогда лично у меня были сомнения, в части касающейся исполнения задуманного, цитирую:

Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.

Коммерсант: Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в страну, источники “Ъ” говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5–10 млн человек.Указывают, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тысяч, чтобы прибыло.

Смотрим данные Росстата там-же, хотя-бы за 2016 и 2017 годы. Так в 2016 году прибыло всего в РФ 575 158 человек, убыло 313 210, прирост составлял 261 948 человек. В 2017 году прибыло всего 589 033, убыло 377 155, миграционный прирост 211 878.

Ну и появились данные за 2018 год, прибыло всего 565 685, убыло 440831, миграционный прирост 124 854.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=600
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