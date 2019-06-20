Серый волк Re: Странности ремонта на Валиханова #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10234

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:54 Всё больше кажется, что человеческую речь эти функционеры понимают уже только фрагментарно.



Вопросы вроде были о странном размещении бордюра, а ответ получился только о некачественном выполнении работ по асфальту в дали от этого бордюра.



Не знаю, поможет ли ямочный ремонт этим по бурьянным полям проложенным бордюринам.



Но могу точно засвидетельствовать. Ничего подобного больше нигде не видел.



Способ укладки бордюрин нуно обязательно запатентовать! Придумать ёмкое брэндовое имя!

И как законным правообдадателям брать золотыми слитками за использование патентованной технологии!