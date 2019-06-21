Цитата: Ваш земляк:

И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в чём вопрос..

Конечно же нет, при чём здесь все эти факторы? Люди просто уезжают. Это нормальный процесс, о котором уже написали комментаторы выше.