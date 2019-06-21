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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 76 из 76«1...747576
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был вчера и сегодня в Хан Шатыре, Пирамиде, Байтереке, окенариуме,
Ну по проспектам разным.. Вокзал Нурсултан Нурлы жол.
Експо,сфера, ну ниче вообще. Париж курит в.
До этого был там пять лет назад.
Брусчатку только пора менять

[Исправлено: alex_60, 21.06.2019 - 18:49]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиция возникла давно. В прошлом веке.
На любой башне, в городе я был. На высоте причьего полета, выпить кружку пива.
Иногда просто по времени не успевали, но традиция должна быть соблюдена.
В том числе и на Байтереке.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, тут люди с голоду дохнут, а ему фото булочки жалко.. Зажрался конкретно, просроченными.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зажрался конкретно,

Алекс, без фоток, твои сказки - тут.
Даже - не сказки. За сутки, наш
пострел - везде успел...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже говорил.
Фото личной жизни это табу.
Фото еды не публикую.
Да и фотик у меня зенит без усьби разьема.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На любой башне, в городе я был

Кто тебя заставляет фото личной жизни делать.
Вот сделал бы фото, города,с высоты
орлинного полёта...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да и фотик у меня зенит без усьби разьема.

А что телефона с камерой - нету?
Планшета в конце - концов, нет?... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Фото еды не публикую.

Да,можно ещё фотку булочки,
сделать, с плесенью... :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что телефона с камерой - нету?


Ну ты ваще. Когда на башнях в париже вене напрмер был,в первый раз, тогда сотовых телефонов не было. Стареешь конкретно. Я же рассказывал про токи уоки в париже и сигнализацию.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что телефона с камерой - нету? Планшета в конце - концов, нет?...

Я же олигарх.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Был вчера и сегодня в Хан Шатыре, Пирамиде, Байтереке, окенариуме,

Это что? Всё в Париже? Я думал в Нур Султане... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я же олигарх.

Ну тем более, должен личный фотограф - быть... :lol:

[Исправлено: drakon, 21.06.2019 - 21:37]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3675
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что ты сьел булочку с плесенью.
Или грек так и не дал справку?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Был вчера и сегодня в Хан Шатыре, Пирамиде, Байтереке, окенариуме, Ну по проспектам разным.. Вокзал Нурсултан Нурлы жол. Експо,сфера, ну ниче вообще.

Алекс, как ты за 1 сутки, успел
везде - побывать... :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16600
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Брусчатку только пора менять

Алекс, так много было посетителей,на Експе,
что брусчатку всю - стёрли?... :-o :lol:
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