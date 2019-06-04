Цитата: Volonter: что как правило подрядчик при строительстве заглядывает в проект не так часто как следовало

Подрядчик ТОО "Қостанай жолдары" сделал всё по проекту.



Судя по фрагменту плана благоустройства проекта реконструкции, ни каких съездов с ул. Каирбекова к данным домам №№271 и 273 не предусмотрено (ниже на фрагменте дома обведены желтым кругом). Вдоль тротуара у границы проезжей части устраивается пешеходное ограждение перильного типа.

Вот фрагмент плана (кликнуть мышкой для увеличения):







Как видно на фрагменте плана, проектом предусмотрены съезды в переулок/проулки перед(за) домами 269 и 273.



Объем топографической съемки в проекте не позволяет произвести оценку по возможности обеспечения альтернативных подъездов к домам на ул. Каирбекова, в том числе к 271 и 273, - это грубое упущение Заказчика.



С Экспертизы, как говорят, взятки гладки, Заказчиком вся документация и результаты инженерных изысканий, направляемые на экспертизу, были согласованы, и по такой топографической съемке на плане, невозможно определить обеспеченность подъездов к домам, расположенным на земельных участках вдоль границы ул. Каирбекова ранее подъезд к которым был именно с ул. Каирбекова, а не с примыкающих к Каирбекова улиц (проулков, проездов).

Напомню, что согласно Задания на проектирования реконструкции ул. Каирбекова, в п.8 четко указано:

Цитата: План организации рельефа разработать в увязке с существующей организацией заездов и подходов к зданиям.







Как видно, на космоснимке (кликнуть мышкой для увеличения), другой возможности въезда на участок к дому 271, кроме как с ул. Каирбекова, нет. Про дом 273 – возможно имеется вариант съезда, но без рассмотрения по факту, оценку в обеспеченности съезда произвести невозможно.



P.S. Спасибо читателю под ником "Тот самый" за ссылку на тендерную документацию на сайте госзакупок, где имеется в наличии для скачивания проектная документация на реконструкцию ул. Каирбекова.



[Исправлено: ГИП, 21.06.2019 - 16:52]