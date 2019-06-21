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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был вчера и сегодня в Хан Шатыре, Пирамиде, Байтереке, окенариуме,
Ну по проспектам разным.. Вокзал Нурсултан Нурлы жол.
Експо,сфера, ну ниче вообще. Париж курит в.
До этого был там пять лет назад.
Брусчатку только пора менять

[Исправлено: alex_60, 21.06.2019 - 18:49]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиция возникла давно. В прошлом веке.
На любой башне, в городе я был. На высоте причьего полета, выпить кружку пива.
Иногда просто по времени не успевали, но традиция должна быть соблюдена.
В том числе и на Байтереке.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, тут люди с голоду дохнут, а ему фото булочки жалко.. Зажрался конкретно, просроченными.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16593
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.06.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зажрался конкретно,

Алекс, без фоток, твои сказки - тут.
Даже - не сказки. За сутки, наш
пострел - везде успел...
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