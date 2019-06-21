alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1127





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3671

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:56 Традиция возникла давно. В прошлом веке.

На любой башне, в городе я был. На высоте причьего полета, выпить кружку пива.

Иногда просто по времени не успевали, но традиция должна быть соблюдена.

В том числе и на Байтереке.