Victor Yang Re: Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11630

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:59 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35280?1561118198 По договоренности с коммерческими застройщиками часть затрат на строительство котельной, теплосетей, проведение благоустройства вокруг жилых домов они берут на себя, - сказал Катарбеков. По его словам, эти меры и корректировка ПДП должны снизить стоимость инфраструктуры с 10,4 млрд. тенге до 7,8 млрд. Источник:

Какое же это удешевление? Это какое-то вымогательство у бизнеса. И что они там корректировать собираются? Новый микрорайон, а они из него гетто хотят делать? Ну заложите объекты на перспективу - через 5-7-10 лет построите.