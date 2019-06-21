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§ NG.kz
Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36057
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В «Береке» сейчас, чтобы снизить для бюджета стоимость инфраструктуры, проводят корректировку проекта детальной планировки района. Об этом сегодня, 21 июня, на расширенном заседании акимата области сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлан КАТАРБЕКОВ.
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§ Victor Yang
Re: Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11630
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По договоренности с коммерческими застройщиками часть затрат на строительство котельной, теплосетей, проведение благоустройства вокруг жилых домов они берут на себя, - сказал Катарбеков. По его словам, эти меры и корректировка ПДП должны снизить стоимость инфраструктуры с 10,4 млрд. тенге до 7,8 млрд. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35280?1561118198

Какое же это удешевление? Это какое-то вымогательство у бизнеса. И что они там корректировать собираются? Новый микрорайон, а они из него гетто хотят делать? Ну заложите объекты на перспективу - через 5-7-10 лет построите.
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§ arman_kst
Re: Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо строить 9-этажные дома, тогда удешевите, т.к. на ту же площадь, людей будет больше жить. А чтобы побыстрее и люди могли получить (те же очередники), строить панельные цветные дома.
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§ Victor Yang
Re: Удешевлять застройку в новых микрорайонах стараются в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11630
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.06.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
А чтобы побыстрее и люди могли получить (те же очередники), строить панельные цветные дома.

Цветным должен быть весь микрорайон тогда.
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