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≡ Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36057
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане в сфере строительства дорог зарегистрировано около 100 фактов коррупции с ущербом на сумму 2,7 миллиарда тенге. Уточняется, что более половины преступлений совершались должностными лицами.
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§ maxsaf
Re: Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один украл два ляма - штраф 40 лямов. Нормально. Другой украл 706 лямов - дали шесть лет, которые легким движением руки превращаются в двухлетний отпуск за счет налогоплательщиков плюс два миллиона долларов выходное пособие. Неплохо я считаю. Вот у кого учиться надо.
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§ olegggon
Re: Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7...
olegggon


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Сообщений: 988
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 21.06.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Лермонтова интересно, сколько украли? Дорога недоделанная, много ям. Про Мауленова вообще говорить неохота.
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§ maxsaf
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

2.7 ярда - зарегистрировано. Остальные не захотели регистрироваться :lol:
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§ андрей 117
Re: Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 21.06.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,не мешало бы проверить подрядчика и того кто принимал ул.Лермонтова.
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§ elektron
Re: Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3060
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Так, к штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки, то есть 40 миллионов тенге, осужден директор РГУ "Алматыжоллаборатория" Кенжеғұл за получение взятки на общую сумму два миллиона тенге за согласование замены материалов при строительстве дорог на более дешевые.//

Какой же тут ущерб, на материале сэкономили и 40 лямов в копилку. Навар 20-тикратный получается. :lol:
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§ Сергей_я
Re: Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2735
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.06.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
2.7 ярда - зарегистрировано. Остальные не захотели регистрироваться

даже страшно представить те суммы, что проходят реально, учитывая что это только вершина айсберга
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§ seroff
Re: Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 21.06.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где он взял 40 лямов на щтраф?значит спёр больше?
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§ Тот самый
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
2.7 ярда - зарегистрировано. Остальные не захотели регистрироваться

Это по всему Казахстану что ли? Да смех. Посмотрите на госзакупках, цены на ремонт дорог всегда в миллиардах. Особенно с реконструкцией канализации и прочих коммуникаций... Только по нашей области на откатах и прочем нагревают гораздо большую сумму в год.

Вот пример, ремонт дороги на 1,4 миллиарда 2988736-1 Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова до тепличного комбината (СМР).

А вот в школе пол ремонтируют за 6,8 миллиарда. Так что если хорошенько поискать...

[Исправлено: Тот самый, 21.06.2019 - 16:10]
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§ Тот самый
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какой же тут ущерб, на материале сэкономили и 40 лямов в копилку. Навар 20-тикратный получается. :lol:


Ну да. Всё равно уже все привыкли, что асфальт у нас тает весной вместе со снегом. Хоть по техасской технологии делай, хоть по казахской один фиг делать будут на следующий год.
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§ ГИП
Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 21.06.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Вот пример, ремонт дороги на 1,4 миллиарда 2988736-1 Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова до тепличного комбината (СМР). А вот в школе пол ремонтируют за 6,8 миллиарда. Так что если хорошенько поискать...


Спасибо за ссылку!
Скачал проектную документацию по реконструкцию улицы Каирбекова. 8-)
Тендер на реконструкцию участка улицы выиграло ТОО "Қостанай жолдары", на втором месте ТОО "АБЗ плюс"
Что-то раньше, такой информации в свободном доступе на сайте госзакупок не было, или я не так или не там смотрел ;-)
С полами в школе, вы не много ошиблись... точку не приметили :lol:

[Исправлено: ГИП, 21.06.2019 - 14:53]
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