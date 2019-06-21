ГИП Ущерб от коррупции при строительстве дорог составил 2,7 миллиарда тенге #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 1263

Регистрация: 25.05.09 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:49 Цитата: Тот самый:

Вот пример, ремонт дороги на 1,4 миллиарда 2988736-1 Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова до тепличного комбината (СМР). А вот в школе пол ремонтируют за 6,8 миллиарда. Так что если хорошенько поискать...



Спасибо за ссылку!

Скачал проектную документацию по реконструкцию улицы Каирбекова.

Тендер на реконструкцию участка улицы выиграло ТОО "Қостанай жолдары", на втором месте ТОО "АБЗ плюс"

Что-то раньше, такой информации в свободном доступе на сайте госзакупок не было, или я не так или не там смотрел

С полами в школе, вы не много ошиблись... точку не приметили



[Исправлено: ГИП, 21.06.2019 - 14:53]