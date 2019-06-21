/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки установят по окончанию ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщили в пресс-службе акима Костанайского района. 18 июня на перекрестке улиц Ворошилова и Островского столкнулись Volkswagen Passat B3 и Volkswagen Golf II. По словам местных жителей, это третье ДТП за последние полторы недели.
Читать новость

* Тот самый
Re: На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат правильно говорит: проезжие части примерно равны по ширине, обе с твердым покрытием, разметки нет, знаков нет - надо смотреть у кого есть помеха справа.

Просто люди там давно хороших дорог не видели. Ленинградскую когда закатали, то тоже бились машины. После глины и луж любой асфальт автомагистралью кажется.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Тот самый

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 2
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх