Тот самый Re: На перекрестке в Затобольске, где произошла авария, знаки... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 117

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:49 Акимат правильно говорит: проезжие части примерно равны по ширине, обе с твердым покрытием, разметки нет, знаков нет - надо смотреть у кого есть помеха справа.



Просто люди там давно хороших дорог не видели. Ленинградскую когда закатали, то тоже бились машины. После глины и луж любой асфальт автомагистралью кажется.