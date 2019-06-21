Цитата: maxsaf:

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Это по всему Казахстану что ли? Да смех. Посмотрите на госзакупках, цены на ремонт дорог всегда в миллиардах. Особенно с реконструкцией канализации и прочих коммуникаций... Только по нашей области на откатах и прочем нагревают гораздо большую сумму в год.



Вот пример, ремонт дороги на 1,4 миллиарда 2988736-1 Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова до тепличного комбината (СМР) .



А вот в школе пол ремонтируют за 6,8 миллиарда . Так что если хорошенько поискать...



[Исправлено: Тот самый, 21.06.2019 - 16:10]