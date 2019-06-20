Lex Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 335

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:02 Это тот самый, который всплакнул, когда НАН покинул свою должность, который рекомендовал строить общаги с общим туалетом и кухней, живя на вилле в 500 кв.м. и имея собственность за границей, тот самый, который затрудняется ответить на вопрос о личном транспорте для передвижения. Фейк в общем. Думаю в нете полно приколов с данным приколистом из партии "патамушта-патамушта". Интервью с ним вообще убогое зрелище. Лучше на сварку все это время смотреть и слушать что-о с отборного жанра слипкнота, меньше навредит здоровью и психике.