alex_60 За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек #4





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:26 Цитата: maxsaf:

Рождаемость то не учли. И пенсионеры остаются



ну пенсионеры со временем умрут,

а новорожденные пойдут в полицаи,акиматы,налоговые, в президенты ..

в "государевы люди", как в соседней ветке сказали.

//Я с детства хотел стать президентом. Сегодня я сделал к этому первый шаг//

работать будет некому,да а незачем.

собственный путь развития,в никуда.



[Исправлено: alex_60, 21.06.2019 - 11:33]