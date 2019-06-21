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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
политика государства дает свои плоды.
национализм помогает . у одной упряжке.
продолжайте дальше.
экономику они собрались поднимать.
скоро одни тут останетесь.

[Исправлено: alex_60, 21.06.2019 - 10:42]
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§ maxsaf
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скоро одни тут останетесь

Не-а. Рождаемость то не учли. И пенсионеры остаются ;-)
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§ elektron
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3060
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не-а. Рождаемость то не учли.

Можно и не учитывать, демографическая карта тоже в минусе.
Да и даже если в плюсе. То и те через 15-ть лет попадут в эту статистику :lol: ;-)
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§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Рождаемость то не учли. И пенсионеры остаются


ну пенсионеры со временем умрут,
а новорожденные пойдут в полицаи,акиматы,налоговые, в президенты ..
в "государевы люди", как в соседней ветке сказали.
//Я с детства хотел стать президентом. Сегодня я сделал к этому первый шаг//
работать будет некому,да а незачем.
собственный путь развития,в никуда.

[Исправлено: alex_60, 21.06.2019 - 11:33]
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§ Lex
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.06.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мононациональное государство это называется. Как сказал Зеленский (если не ошибаюсь в авторе слов), население-это вторая нефть. То есть- налоги, штрафы, товарооборот, потребительская корзина, все это приносит доход. В нашем случае, "водитель" старается от этого избавиться. Причина тому- чтобы закрыть глаза или отвлечь внимание по всем понятной причине: "Щя я фокус покажу, а вы туда смотрите)".
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§ peshexod
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 21.06.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эмиграция естественный процесс. Количество в стране трудоспособного население имеет основополагающее значение для экономики страны.
Не даром в ряде стран существуют программы по привлечению трудовой силы.
В Казахстане тоже существует, но похоже не очень хорошо работает. Но как раз в нашей стране, с нашими просторами это имеет огромное значение, но похоже ставка в экономике по прежнему делается на природные ресурсы.
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§ директор пляжа
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.06.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Эмиграция естественный процесс

Шо вы хотите этим сказать?
почему таки из израиля никто не бежит с чемоданами? мм?
Естественный процесс :lol:
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§ arman_kst
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде так.
Последние опросы выявляют рост эмигрантских настроений у молодежи: доля желающих покинуть Россию среди людей до 24 лет превысила 40%. И пока многие только мечтают об этом, самые опасливые и консервативные члены общества уже уехали: Пенсионный фонд РФ рассказал о резком росте числа пожилых людей, которые получают пенсию за границей.
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§ директор пляжа
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.06.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, Учитывая нынешнее влияние социальных сетей, сейчас все хотят жить "красиво" да "заграницей". а у нас ярды в дороги закапывают, оборудование в больицы поставить - денег нет! давай-те страховки покупайте! :lol:
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§ Ваш земляк
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2030
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж такое?! Почему всё больше народу бежит из процветающего Казахстане?! Неужели последствия Тауэльсыздыка?!И как на это влияет перемена алфавита и различные переименования? Связаны ли они? Вот в чём вопрос...
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