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≡  "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал чиновников за жизнь не по средствам. Он также выразил обеспокоенность ростом государственного и гарантированного государственного долга.
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§ директор пляжа
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они все взяли и послушали: ладно, Аза, не будем не будем. Ну нет так нет, и уехали на своих 200
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§ Трэвэл
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы говорил...
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§ alex_60
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"Может, хватит уже?"//

похоже с бодуна был, когда говорил.
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§ Lex
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.06.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это тот самый, который всплакнул, когда НАН покинул свою должность, который рекомендовал строить общаги с общим туалетом и кухней, живя на вилле в 500 кв.м. и имея собственность за границей, тот самый, который затрудняется ответить на вопрос о личном транспорте для передвижения. Фейк в общем. Думаю в нете полно приколов с данным приколистом из партии "патамушта-патамушта". Интервью с ним вообще убогое зрелище. Лучше на сварку все это время смотреть и слушать что-о с отборного жанра слипкнота, меньше навредит здоровью и психике.
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* yudjin
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5956
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Может, хватит уже?". Перуашев

Перуашев, а начните с себя и своих сотоварищей!
А то за столько лет привыкли как сыр в масле в столицах кататься... Уже и не видели реальной жизни народа Казахстана.
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§ Ваш земляк
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2030
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 21.06.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут на Ленте прочитал о состоянии казахстанской экономики. Довольно таки интересно.Вся Стабильность обеспечена китайскими кредитами. Надолго ли?!
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* Тот самый
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выборы прошли и надо снова показывать оппозиционность? С такими лозунгами надо было свою кандидатуру выставить, победил бы.
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