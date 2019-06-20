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≡ "Водитель не пропустил..." - ДТП прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Водитель не пропустил..." - ДТП прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
​ДТП произошло сегодня, 20 июня,в районе Военного городка утром. О нем нам сообщили читатели. На фото и видео с места происшествия видно, что в результате столкновения пострадали две легковых машины -"Лада приора" и "Нива".
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§ Азамат Лисов
Re: "Водитель не пропустил..." - ДТП...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 20.06.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда же ты ........летишь. .....
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§ Трэвэл
Re: "Водитель не пропустил..." - ДТП...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот какой смысл таких водятлов штрафовать? Лишать водительских на пожизненно нужно, пусть пешком ходят.
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