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≡  "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул чиновников в любви к роскоши
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал чиновников за жизнь не по средствам. Он также выразил обеспокоенность ростом государственного и гарантированного государственного долга.
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§ директор пляжа
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.06.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они все взяли и послушали: ладно, Аза, не будем не будем. Ну нет так нет, и уехали на своих 200
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§ Трэвэл
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы говорил...
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§ alex_60
Re: "Может, хватит уже?". Перуашев упрекнул...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3667
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"Может, хватит уже?"//

похоже с бодуна был, когда говорил.
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