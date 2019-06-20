директор пляжа Re: На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 171

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:06 Утеплитель же каменные/базальтовый! как он может гореть?!

это из них дома строят? а как же пожарники пропускают? мдэ..

Это получается все мансарды как спичечный коробок могут всколыхнуть? Вот вам и новое жилье...