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§ NG.kz
На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный прибыли специалисты газо-дымо-защитной службы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36051
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о пожаре в строящемся доме № 20 в микрорайоне Юбилейный поступило на пульт дежурного управления кризисных ситуаций сегодня, 20 июня, в 10:12.
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§ drakon
Re: На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16591
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ещё дом - не заселил, а уже Пожар.
Так, что нашему Пожарнику ещё далеко -
до ваших... :-o
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§ alex_60
Re: На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3667
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ещё дом - не заселил,


наверное кто-то уже заселился.
в подвал.
так думаю.
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§ директор пляжа
Re: На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 21.06.19 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утеплитель же каменные/базальтовый! как он может гореть?! :-o
это из них дома строят? а как же пожарники пропускают? мдэ..
Это получается все мансарды как спичечный коробок могут всколыхнуть? Вот вам и новое жилье...
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§ Трэвэл
Re: На пожар в подвале новостройки в микрорайоне Юбилейный...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.06.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пожарники это кто такие? Пожарных знаю, а пожарников - нет!
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