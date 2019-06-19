alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3665

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата: drakon:

Нам, иностранцам - разрешается так говорить...



разрешается тут. но не у себя.

вспомнилось. про натуральное.

в прошлом веке в дойчланд машину покупали.

спрашиваю- а масло какое залито, синтетика или минеральное.

продавец немного задумался.

так понимаю он думал, что ответить,алгоритм думанья думаю был такой

что синтетика- это же не натуральное, значит дрянь.

поэтому ответил- минеральное.натуральное в его понимании.

но он просто не знал.

и раз про машины вспомнил, те еще , коренные немцы, поролон под защиту коробки и двигателя ложили,

когда продавали,чтобы не видно было что масло изо всех щелей прет.