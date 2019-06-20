/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Баллада о борьбе и достоинстве		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Баллада о борьбе и достоинстве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36048
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько я себя помню, мы, мальчишки, родившиеся в начале 50-х годов прошлого столетия, всегда устраивали потасовки. В начальных классах, а я начинал учиться в Краснодонской восьмилетней школе Урицкого (нынче Сарыкольского) района, только зазвенит звонок на перемену и учительница уйдет из класса, начинали бороться.
Читать статью

§ Гога
Re: Баллада о борьбе и достоинстве
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.06.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец , Ташуевич!!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 0
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх