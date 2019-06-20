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§ NG.kz
Один большой вареник
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ханум или ханума - универсальное блюдо восточной кухни. Простое, при этом нарядное и вкусное абсолютно всегда. Оно по-своему, но с неизменным успехом заменяет пельмени, манты, вареники. Особенно любят его те, кто за столом исповедует принцип: меньше теста, больше начинки.
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* drakon
Re: Один большой вареник
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16586
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.06.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, наша мама такое - варила.
Со всякой начинкой и с творогом
и с ягодами и с яблоками.
Пароварок тогда - небыло. Ставили в кастрюлю
с водой - перевёрнутую чашку.
На чашку ставили - фанерку, на которую
мама - укладывала, этот вареник.
Вокруг крышки, укладывала - полотенце,
чтобы пар - не выходил зря.
Пароварки позже - появились.
Эх вкуснотища - была... :lol: :oops:
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