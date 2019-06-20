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§ NG.kz
Есть рецепт на ципролет, на фервекс…
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 апреля 2019 года в Правила выписывания, учета и хранения рецептов внесли изменения. Согласно этим изменениям, уже с 6 мая 87% всех лекарственных препаратов совершенно разных фармакологических групп приобрести в аптеках можно строго по рецептам. По более точным подсчетам фармацевтов, примерно из 7 792 зарегистрированных в Казахстане лекарственных средств под продажу по рецептам попали 6 033. Этот факт вызвал возмущение у пациентов, аптекарей и представителей Казахстанской ассоциации предпринимателей сервисных услуг. К последним уже присоединились более 100 владельцев фармацевтических компаний из трех областей республики. Они подали заявление в минздрав и генпрокуратуру о введении моратория на продажу лекарств по рецептам. Однако костанайские чиновники больших проблем с реализацией новой нормы не видят.
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§ Серый волк
Re: Есть рецепт на ципролет, на фервекс…
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10234
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.06.19 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Положение с дурными дикими очередями к кабинетам только усугубится. Понадобится обслужить кучу бабулек, написать на них кучу бумажек, чтоб выписать им банальные таблетки, которые в многочисленных аптеках просто держали к кассам поближе. Помните была построена в центре города поликлиника восьмиэтажная? Практически по соседству с областным жуликоматом. Но её продали жулики. Удивительно? Как и детские сады украли и продали и теперь вместо них офисы дегенератов и некоторые жулики даже в свои дворцы перестроили.
Как продали книжные магазины, как продали жулью ОНТБ совсем недавно, совсем недавние.
Так что когда в коридоре поликлиники, построенной во время войны или сразу после, будет торчать в очереди прижатыми к стенке, не забудьте благодаря кому.

Кстати по антигосударственным преступлениям срока давности не существует.
И пока эта шушера разгуливает на свободе, сидит в котеджах на золотых унитазах и жрет икру в своих резиденциях, в абсолютном достатке и безопасности, то можно считать, что конституции в Казахстане и правоохранительной системы не существует.
Да и последние примеры с проворовавшимися вдрызг чинушками по большому акиматскому дело отлично показывают всем жуликам, что ничего страшного, даже с 13 строгого режима можно через год попасть в детский сад - поселение с которого с почётом быстро выйти по УДО по слёзному ходатайству насяльника глупой колонии. :lol:
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§ arman_kst
Re: Есть рецепт на ципролет, на фервекс…
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь будут левые схемы продаж
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§ Букет счастья
Re: Есть рецепт на ципролет, на фервекс…
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 20.06.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это просто издевательство над людьми
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