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§ NG.kz
Боролись, кушали, болтали с Шурале
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово «сабантуй» с тюркского переводится как два слова: сабан - «плуг», а туй - «праздник». Сабантуй в татарской культуре посвящен окончанию весенних полевых работ. Народный татарский и башкирский праздник отметили в субботу, 15 июня, в парке 25-летия независимости Казахстана.
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§ Ваш земляк
Re: Боролись, кушали, болтали с Шурале
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.06.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас 8-го июня провели Сабантуй.
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