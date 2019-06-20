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≡ «Это было неслужебное использование» - в управлении экономики и бюджетного планирования прокомментировали ДТП с их автомобилем		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Это было неслужебное использование» - в управлении экономики и бюджетного планирования прокомментировали ДТП с их автомобилем
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На служебном автомобиле Hyundai Tucson, который спровоцировал аварию на пересечении улиц Садовая-Ленинградская, ездит руководитель управления экономики и бюджетного планирования. Но в момент аварии ее в машине не было.
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§ Lamka
Re: «Это было неслужебное использование» - в управлении...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 20.06.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постоянно там аварии, ограничена видимость, невнимательность и превышение скорости, даже при 40 км/ч... всё кончится тем что с 4х сторон установят лежачий полицейский...
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