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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:04 Стоят они с зимы - четыре киоска, выполненные в едином стиле. Разместились там, где под лиственницами, напротив памятника просветителю Байтурсынову, раньше были скамейки. Горожане поэтому и проявляют к назначению новых объектов повышенный интерес, что привыкли отдыхать под деревьями, а теперь место занято, но не используется.

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