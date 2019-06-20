/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пока просто стоят, но скоро заработают		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пока просто стоят, но скоро заработают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоят они с зимы - четыре киоска, выполненные в едином стиле. Разместились там, где под лиственницами, напротив памятника просветителю Байтурсынову, раньше были скамейки. Горожане поэтому и проявляют к назначению новых объектов повышенный интерес, что привыкли отдыхать под деревьями, а теперь место занято, но не используется.
Читать статью

§ arman_kst
Re: Пока просто стоят, но скоро заработают
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избавились от прошлых киосков, и снова ставят киоски.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 1
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх