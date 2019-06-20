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§ NG.kz
Большинство сведений не подтвердилось - Генпрокуратура о видео вбросов бюллетеней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Генпрокуратуре РК пришли к выводу, что выборы президента в Казахстане были проведены в соответствии с нормами действующего законодательства. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, допущено не было.
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§ arman_kst
Re: Большинство сведений не подтвердилось - Генпрокуратура о...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да легче сказать что не нашли
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