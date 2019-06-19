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§ NG.kz
Безопасны ли арбузы в июне – ответ главного санврача Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36033
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С каждым годом количество нитратов в арбузах и дынях, реализуемых в Казахстане, уменьшается. Об этом заявил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана Жандарбек Бекшин.
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* drakon
Re: Безопасны ли арбузы в июне – ответ главного санврача...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16581
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чё же.Скоро будут,
ваще без нитратов. Тем,
кто - доживёт... :lol:
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