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§ NG.kz
Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36033
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возраст машин, которые по пути из Пекина в Париж 19 июня заехали в Костанай, от 43 до 109 лет. Из Пекина стартовали 120 ретро-автомобилей, но до Костаная добрались по данным на 20 часов около сотни. Точнее участники сказать не могли - машины продолжали подъезжать.
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§ arman_kst
Re: Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я там. Народу много
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* drakon
Участники международного ралли ретро-автомобилей Пекин-Париж приехали в Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16581
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Народу много

У нас в Райцентре каждые 2 года,
автоклубы страны - проводят выставку.
На просторах Моей Деревеньки - есть
много фоток. Собираются до 1500 машин... :lol: :oops:
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