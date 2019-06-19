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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3659
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нам, иностранцам - разрешается так говорить...


разрешается тут. но не у себя.
вспомнилось. про натуральное.
в прошлом веке в дойчланд машину покупали.
спрашиваю- а масло какое залито, синтетика или минеральное.
продавец немного задумался.
так понимаю он думал, что ответить,алгоритм думанья думаю был такой
что синтетика- это же не натуральное, значит дрянь.
поэтому ответил- минеральное.натуральное в его понимании.
но он просто не знал.
и раз про машины вспомнил, те еще , коренные немцы, поролон под защиту коробки и двигателя ложили,
когда продавали,чтобы не видно было что масло изо всех щелей прет.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3055
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
те еще , коренные немцы, поролон под защиту коробки и двигателя ложили,когда продавали,чтобы не видно было что масло изо всех щелей прет.

А как они квартиры продают. Специально клиентам квартиры показываю, пока соседей нет, чтоб не спугнуть. А потом раз и сюрпрайс! :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3659
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Специально клиентам квартиры показываю, пока соседей нет, чтоб не спугнуть. А потом раз и сюрпрайс!


Вот Виктору тоже в 2000 году показали квартиру для жилья, пока пожарник спал
И он получил сюрпрайз.
Пожары, потопы.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16581
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пока пожарник спал

Алекс, мы с ним в один день-
зашли в свои квартиры... :lol: ;-)
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