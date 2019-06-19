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≡ "Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка РК по футболу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на пятой добавленной минуте и вышел в финал Кубка РК по футболу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36033
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До последних минут матча "Тобол" уступал 0:2, но потом забил мяч, который едва не стал решающим - при общем счете 2:2 в финале бы играл именно костанайский клуб за счет гостевого гола.
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§ alex_60
Re: "Кайсар" забил "Тоболу" пенальти на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3659
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Функционеры от футбола пульку расписывают.
Чтобы больше команд в евротурнирах было.
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