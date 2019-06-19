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§ NG.kz
Верните знак пешеходного перехода!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36030
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото, сделанное в п. Киевский по ул. Матросова, прислала подписчица "НГ" в Instagram @elenalarina1989.
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§ Серый волк
Верните знак пешеходного перехода!
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10231
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.06.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разметки как видим не существует в принципе, даже намеков на старую краску.

Тут какой-то шнырь форумный наизнанку выворачивался правилами разметки кидался. :lol:

Кто украл краску? Где доблестные антикоррупционщики, бездельники нуротаны с дисциплинарными комиссиями расследующими деятельность жуликов-чинушек полностью забывающих об окраинах города и безопасности у школ?

[Исправлено: Серый волк, 19.06.2019 - 16:06]
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