Цитата: Kairat stayer:

Караул, всё тырят! Так у вас в Первопрестольной люди недоумевают, пишут: «Бордюры снимаются целыми

Население кОстанайской области должно быть страшно обеспокоено заменой бордюрин на расстоянии двух-трёх часов полёта на самолете. Это может плохо сказаться на пищеварительном процессе акиматских тружеников, которые мозможно в не очень далёком будущем возжелают переехать в более благоустроенные города с качественными дорогами, тротуарами и переходами не обрывающимися в грязь. А там бордюрину меняют на непривычную! Беда, беда!

Испорченный пищеварительный процесс может сильно повлиять на принятие решений и испортить всю работу в городе временного пребывания этих приезжих достопочтенных чиновников.

И вот вам БАЦ и к домам при их утырочной реконструкции дороги становится невозможным проезд даже скорой и спасательной техники.







Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35242?1560948343 Жители ул. Гагарина, в районе бассейна "Трудовые резервы", обеспокоены идущим ремонтом. По их словам, скоро в их двор не сможет проехать даже машина скорой помощи. Источник:





Обещаем на общественных слушаниях поставить этот вопрос, чтоб при замене бордюрного камня расцветка нового подбиралась как можно ближе к сущестовавшему и изъятый камень не кололи на месте, чтоб временно обитающим в кОстанае чиновникам ничего не препятствовало качественно работать!



[Исправлено: Серый волк, 19.06.2019 - 16:01]