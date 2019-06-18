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§ NG.kz
Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36030
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Служебный автомобиль марки "Хюндай" с государственным номером 034 RK врезался в автомобиль марки BMW. Авария произошла на пересечении улиц Садовая-Ленинградская сегодня, 18 июня, около 20.00.
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§ drakon
Re: Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто будет забор - восстанавливать?
BMW - конечно страховка... :-o
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§ Серый волк
Re: Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10231
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.06.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто будет забор - восстанавливать?

Не, у них другая специализация. Деревья тырить, асфальт тырить. Забор только перед визитом президента, но исключительно фальшивый и прямо в окна житеоей :-)
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§ Kairat stayer
Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
Kairat stayer


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Сообщений: 929
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Не, у них другая специализация. Деревья тырить, асфальт тырить.


Караул, всё тырят! Так у вас в Первопрестольной люди недоумевают, пишут: «Бордюры снимаются целыми, каждый снятый аккуратно ломается пополам ударом отбойного молотка». "Я видела многое. Но снимать хороший бордюр и специально ломать его - это новое слово в благоустройстве". Возможно, гранитные будут ставить, как у нас ранее. передовой метод понимаете ли.

Действительно, непонятно, с какой целью ломают хорошие бордюры?

Подробнее здесь: https://www.facebook.com/groups/1378040029101405/permalink/2345009262404472/
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§ Серый волк
Автомобиль акимата Костанайской области спровоцировал ДТП
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10231
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.06.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Караул, всё тырят! Так у вас в Первопрестольной люди недоумевают, пишут: «Бордюры снимаются целыми

Население кОстанайской области должно быть страшно обеспокоено заменой бордюрин на расстоянии двух-трёх часов полёта на самолете. Это может плохо сказаться на пищеварительном процессе акиматских тружеников, которые мозможно в не очень далёком будущем возжелают переехать в более благоустроенные города с качественными дорогами, тротуарами и переходами не обрывающимися в грязь. А там бордюрину меняют на непривычную! Беда, беда! :lol:
Испорченный пищеварительный процесс может сильно повлиять на принятие решений и испортить всю работу в городе временного пребывания этих приезжих достопочтенных чиновников.
И вот вам БАЦ и к домам при их утырочной реконструкции дороги становится невозможным проезд даже скорой и спасательной техники.



Цитата:
Жители ул. Гагарина, в районе бассейна "Трудовые резервы", обеспокоены идущим ремонтом. По их словам, скоро в их двор не сможет проехать даже машина скорой помощи. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35242?1560948343



Обещаем на общественных слушаниях поставить этот вопрос, чтоб при замене бордюрного камня расцветка нового подбиралась как можно ближе к сущестовавшему и изъятый камень не кололи на месте, чтоб временно обитающим в кОстанае чиновникам ничего не препятствовало качественно работать! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 19.06.2019 - 16:01]
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