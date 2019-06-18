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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 74 из 75«1...72737475»
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
высылай участникам дискуссии по экземпляру

Жду участников дискуссии - у себя... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Жду участников дискуссии - у себя...

Ну ОМ не пьёт вроде, заявления звучали :lol:
А я хоть завтра! Не знаю как Алекс сможет, поддержу однозначно и его визит. ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну ОМ не пьёт вроде, заявления звучали :lol:

Анекдот мой - читал?... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Анекдот мой - читал?..

А как же. Сделал Лилли день!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сделал Лилли день!

Я то хотябы курю... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3961
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.06.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Жду участников дискуссии - у себя

Стою на бирже труда -оплатите дорогу :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ващет у натурального сока срок годности малепусенький-вас жостко на.. обманули

Бисмарк пей, а не пис ти :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
срок годности малепусенький-

Не знаю,вот купил в субботу,вроде

срок - хранения до 23.11.19.,нормальный.
Так неизвестно, сколько он стоял
в магазине... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3657
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не знаю,вот купил в субботу,вроде


когда в дойчланд был,с одноклассником едем ,он нас везет на нашу базу,
заедем говорит сейчас к дочери его на работу.
заехали, она вытаскивает коробок пять , в в каждой коробке по шесть
тетрапакетов по три литра в каждом.говорю куда нам столько..
сколько ко-то выпили до отьезда, остальное оставили родичам.
суть оказалась в том что эта фирма поставляет свежие соки в рестораны и кафе.
срок их хранения что то дней десять примерно.или даже меньше.
и если что отстается на фирме с днем-два до окончания этого срока,
фирма разрешает работникам за чисто символическую плату брать упаковки с соком себе.
в счет зарплаты.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
фирма разрешает работникам за чисто символическую плату брать

Алекс, не знаю. Я на такой фирме - не работал... :lol: :oops:
Но тебе - верю... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3657
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
срок - хранения до 23.11.19.,нормальный. Так неизвестно, сколько он стоял в магазине..


а какая разница,сколько он стоял в магазине.срок хранения же указан.
если температурный режим соблюдался при этом.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а какая разница,сколько он стоял в магазине.

Алекс, я имел ввиду - общий срок.
С момента - производства... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3657
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я имел ввиду - общий срок. С момента - производства...


до двух лет как-бы, если пакет не нарушен.
бактерий там нет .после пастеризации.
цвет может только измениться.после года хранения.

[Исправлено: alex_60, 19.06.2019 - 13:59]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6109
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
,нормальный.

Не говорит что натуральный. :lol:
Вроде взрослый человек, а до сих пор верит писулькам маркетинга.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не говорит что натуральный. :lol:

Нам, иностранцам - разрешается так говорить...
:lol:
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