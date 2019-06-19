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§ NG.kz
Память о достойном человеке!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36028
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июня на фасад здания линейного отделения милиции транспорта ст. Тобол будет установлена мемориальная доска для увековечивания памяти ветерана войны 1942-1945 г., заслуженного работника МВД СССР Досумова Назара Абеновича.
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§ Victor Yang
Re: Память о достойном человеке!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11628
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35244?1560931525

Так-то, 22 июня 2019 года - 78 годовщина начала ВОВ.
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§ Мишаня
Re: Память о достойном человеке!
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 728
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.06.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так-то, 22 июня 2019 года - 78 годовщина начала ВОВ

У каждого свои даты. По мне - так годовщина свадьбы (не скажу сколько - столько не живут ). И отмечал торжество, по стечению, как раз там, где будут поминать. :-)
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§ drakon
Re: Память о достойном человеке!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16577
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.06.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ст.Тобол, кафе "Асаба",

Помню кафе "ВстречА", прямо на перроне... :lol:
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