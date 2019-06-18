elektron "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3051

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:34 Цитата: Добрый земледелец:

посмотрим что из этого выйдет в итоге.

Так уже всё прошло!

Или?

Если акцию хотя бы на неделю, а ещё лучше на месяц растянули бы....

Тогда можно было бы и о результатах судить.

А так, только , "если бы" и остаётся