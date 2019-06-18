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≡ "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акция стартовала в 17:00 и завершилась уже через час, хотя ЦОН работает до 20 часов. Причина - в низкой активности горожан, за это время к госслужащим обратились не более 10 человек.
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§ Кушмурунец23
Re: "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция...
Кушмурунец23


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Сообщений: 240
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных ведомств должны были стать доступнее и ответить на вопросы горожан.

Главное, что акция прошла! А остальное уже не важно.
Может еще вам расстояние замерить с помощью линейки?
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§ Добрый земледелец
"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
Добрый земледелец


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 18.06.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал, что акцию проводят ради максимального положительного результата. А не просто ради того, чтобы она состоялась. Тем более, они пока только приняли жалобы, посмотрим что из этого выйдет в итоге.
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§ elektron
"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3051
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый земледелец:
посмотрим что из этого выйдет в итоге.

Так уже всё прошло! :-o
Или?
Если акцию хотя бы на неделю, а ещё лучше на месяц растянули бы....
Тогда можно было бы и о результатах судить.
А так, только , "если бы" и остаётся ;-)
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§ yudjin
Re: "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5952
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.06.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В управлении образования после многочисленных жалоб предложили получить госуслугу на другом, модернизированном сайте. Однако проблема не решилась.


Возможно внесли некорректно данные ребенка в базу или желающих на место много, вот и не справляется сайт, ошибку выдает... прям как в Российское посольство в астане)))).
Хотя месяц назад, я без проблем "отловил" место в детсад ребенку... да в 7 утра, да одно, но успешно с первого раза.
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§ Серый волк
Re: "Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10228
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.06.19 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу коррупция этих футболистов разгромила в сухую 10:0 Раньше футболили людей по другим кабинетам, да за справками о справке, а теперь по другим сайтам. :-( С абсолютно тем же самым результатом. :-)
Цифровизаций однако.
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