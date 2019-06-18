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≡ "Тобол", "Кайрат" и "Ордабасы" узнали соперников по первому раунду Лиги Европы, "Астана" - соперника в Лиге чемпионов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Тобол", "Кайрат" и "Ордабасы" узнали соперников по первому раунду Лиги Европы, "Астана" - соперника в Лиге чемпионов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы. Все три представителя Казахстана оказались в числе сеяных команд.
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§ Азамат Лисов
Re: "Тобол", "Кайрат" и "Ордабасы"...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 18.06.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы же местное издание сделайте новость полнее и выясните где Тобол будет играть домашние игры. А то что Вы написали давно известно кому это интересно
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