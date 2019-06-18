Цитата: alex_60:

я склоняюсь что подарил шкатулку с рецептом. иначе бы какое отношение шкатулка имела к рецепту.

Ну шкатулка от Фаберже, уже имеет смысл. Хотя согласен.Цитата: drakon:

Царь, подарил Тайный рецепт, водка котораяещё - не производилась. А Бисмарк стал еёпроизводить. Всёравно - по "Рождению",водка - Русская, потому, что "зачали" её-Русские. А по "происхождению" - немецкая.Я считаю так...

Что примерно так и было!



[Исправлено: elektron, 18.06.2019 - 17:06]